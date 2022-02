Seesugune otsus on ajaloos esmakordne. Norra kohtu hinnangul rikub Cavalieride ja Inglise buldogite aretamine Norra loomakaitseseaduse punkti number 25, vahendas New York Post .

Kohtuasja algatas mullu novembris Norra loomakaitseorganisatsioon Dyrebeskyttelsen Norge, kelle hinnangul tasus muret tunda nimetatud tõuge vaevavate terviseprobleemide pärast. «Inimeste poolt buldogitele tekitatud terviseprobeelmid on teada olnud juba 20. sajandi algusest peale. See otsus on aastakümneid hiljaks jäänud,» teatas organisatsiooni tegevjuht Åshild Roaldset.