Miks võttis Norra kohus hiljuti vastu radikaalse otsuse keelata Cavalier King Charles spanjelite aretus ning miks valiti sihtmärgiks just see tõug, palusime selgitada staažikal Eesti cavalierikasvatajal Reelika Reinomäel.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Mul on päris palju tuttavaid Norras ja ka mitmeid cavalieri-kasvatajatest sõpru, kes on kogu oma elu pühendanud sellele tõule, kümneid aastaid teadlikult ja süvendatult püüdnud tegeleda aretusega, eesmärgiga vältida kõikvõimalikke terviseprobleeme, säilitades samas tõu hinnatud iseloomu ideaalse perekoerana ja armsa välimuse. Nende inimeste jaoks on kohtu hiljutine otsus tõeline maksahaak, sest keelustada saab ainult ametlike ja seadusekuulekate kasvatajate tegevust, nii kohtutel kui politseil kui Norra põllumajandus- ja veterinaarametil puudub võimalus mõjutada n-ö kutsikafarmide tegevust, kus tegeletakse ilma tõutunnistusteta koerte massilise ja kontrollimatu paaritamisega väga ebainimlikes tingimustes eesmärgiga saada võimalikult suurt tulu kutsikate müügist,» räägib Reinomägi, kellel palusime natuke lähemalt selgitada, mis Norras vastuolulise otsuseni ikkagi täpsemalt viis.