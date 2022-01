Loomaarst vastab: miks kassidele ei meeldi uued ja tugevad lõhnad?

«Tere! Minul on kass nimega Krätu. Minu peamiseks murekohaks on see, et kass sirtsutab tuppa, kas see võib olla seotud näiteks sellega, et liivakasti ei puhasta nii tihti, kuigi samas kui on isegi alles päev tagasi liiv vahetatud, siis ta käib ikka mujal sirtsutamas. Näiteks kui on mingil asjal higine lõhn või kui näiteks mõni asi tuleb pesust. Kas pesupulbri või Lenor pesupehmendaja lõhn kuidagi võib ka olla tema jaoks selline uuem asi ja ta ehk tunnebki mingit ohtu? Vahetevahel sirtsutab päevateki, diivani, kilekoti peale ja muid selliseid tavapäraseid asju ka. Ta ei ole kastreeritud.»