KODU-UUDISED ⟩ Vaata, kuidas neil läheb! Kas kutsikavabriku kasvandikust saab tubli perekoera?

Üks päästetud koertest kannab nime Dexter, kes on oma uues kodus praeguseks viibinud kuu aega. Dexteri perenaine kirjutab temast nii: «Meil on läinud ootamatult hästi ja Dexter harjub hoolimise ja hellusega. Mulle tundub, et talle meeldib see järjest enam. Arvestades, mida see väikene on üle elanud ja millistes tingimustes kasvanud, on kohanemine kuu ajaga toimunud ikka väga hästi. Vahel uriseb ja on ka naksanud, kuid võtame seda väga rahulikult ning see on täiesti mõistetav. Toitu kaalume hoolega ja 1600g noorhärrast on tänaseks saanud 2000g. Lisasin ka video meie esimesest õpitud trikist.»