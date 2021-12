ÜLESKUTSE ⟩ Sillamäe kutsikavabriku koerad vajavad kibekiiresti uusi kodusid

Põllumajandus- ja toiduameti põhja regiooni peaspetsialisti Tiina Kuke sõnul on koerad saanud süüa, juua ja uue keskkonnaga kohaneda. Koerte tervislik seisund oli väga halb.

«Kahjuks on väga paljudel koertel probleemid silmadega, mistõttu vajavad loomad erilist hoolt ja ravi. Samuti on osad koerad tiined,» kirjeldas Kukk leitud koerte olukorda.

Kahjuks ei ole pealtnäha edukas lugu veel sugugi õnnelikult lõppenud. PTA ja varjupaigad on praegu väga keerulises olukorras, kuna peavad seadusandlusest tulenevalt kõigest 14 päeva jooksul koertele uued kodud leidma. «See on väga suur peavalu, aga me püüame koostöös varjupaikadega sellele lahenduse leida,» avaldas Kukk Kanal 2 uudistesaatele «Reporter».