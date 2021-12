Rott ehk laisa inimese koer – kuidas rotile trikke õpetada?

Kõiksugu põnevate trikkide õppimine ei pea jääma ainult koerte pärusmaaks. Sama edukalt võivad trikke õppida ka rotid ning põhitõed, kuidas seda teha, on üsna sarnased.

Remy perenaine Piia jagas Lemmiku toimetusega videot ajast, mil tema rotid olid trikke õppinud umbes neli nädalat. «Siis oli meil veel kolm rotipoissi. Esimene tuli meile Kika poest, laps tahtis lemmikuks rotti, ja oli vennakestest 2,5 kuud vanem. Vennad Remy ja Emile, kes on minu lemmikud, tõin ma aga juurde Karvapall Rattery kasvandusest, sest rotid on siiski sotsiaalsed ja esimene rotike silmnähtavalt kurvastas üksi olles.»

Video tegemine polnud aga sugugi kerge. »Kummalisel kombel osutusid rotid ekraanipelguriteks ja ekraani ees nii hästi trikitamine ei toimunudki kui ilma kaamerata. Neil tekkis rambipalavik vist.»

Vaata videot:

Piia jagab ka nõuandeid, kuidas trikid oma lemmikule selgeks teha.

Trikkide õpetamisest:

«Rottidele trikkide õpetamine nõuab valmisolekut mõlemalt osapoolelt. Ennekõike muudab koos trikkide õppimine inimese ja looma sidet tugevamaks, lisaks parandab see lemmiku elukvaliteeti. Enne trikitama hakkamist tuleb looma tundma õppida ning varuda aega. Nooremad rotid võivad õppimiseks rohkem valmis olla, aga nende tähelepanu püsib ühel asjal vähe aega. Vanematel rottidel püsib tähelepanu kauem, aga nende füüsiline ettevalmistus võib olla nõrgem. Samas ei pea muretsema, et vanemad rotid trikke ei õpi.

Oluline on enda ja lemmiku vahel tekitada sõbralik side. Juhul, kui loom õppida ei taha, võiks mõelda, mis lemmikut võiks motiveerida või milline on suhe loomaga. Põhjused, miks loom ei pruugi õppida, on näiteks valitud vale aeg, liiga tihti treenimine või vale tasustus. Treening peab ennekõike loomale huvi ja mõnu pakkuma, seega tuleb õppimine muuta mänguliseks.

Alustuseks võib õpetada loomale kutsumise peale kohaletulekut. Oluline on rotile õpetada, et kindel heli viib tasustuseni, loom peab seejuures õigel ajal õigesse kohta tulema. Roti kutsumisel peab maius juba valmis olema ning kutsuv hääl peab olema positiivne ja pehme.

Kui rott kohale jõuab, tuleb talle maiust pakkuda ning teda kiita. See annab rotile positiivse signaali ning ta tuleb edaspidigi. Trikitamise premeerimise maiusena olen kasutanud tavalisi hommiku nisuhelbeid - terade kujulisi. Kuna need rottidele ikka väga maitsevad ja liiga palju ei ole head asja ka kasulik jagada, siis lõikasin nisuterad väiksemaks. Premeerimiseks kasutatakse ka beebipüreed näpu pealt limpsimiseks. See on figuuri mõttes muidugi tervislikum.

Mitut rotti korraga on keerulisem õpetada, kuigi mitte võimatu ja eelistada võiks alguses neid kordamööda trikitama panna. Lihtsalt kambas toimetades kipub nende tähelepanu hajuma. Minul poisid hakkasid küll koos õppima, sest endal oli kurb vaadata, kuidas teised puuris kannatamatult oma järge ootasid, seni kuni üks trikke õppis.

Kui rott on põhilised trikid selgeks õppinud, võib kaaluda raskemate ülesannete õppimist. Keerulisemad trikid vajavad rohkem aega ja kannatust. Häid nippe, ideid ja õpetust leiab näiteks selleks Youtubest kui otsingusse panna Shadow The Rat.