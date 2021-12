PTA ametnik kassikolooniast: omanik isegi ei teadnud, kui palju tal kasse on

Päästeoperatsiooni üks eestvedajaid Tiina Kukk kirjeldas Facebooki postituses, et raha teenimise eesmärgil kasse pidanud naine isegi ei teadnud, kui palju tal loomi on. «Meie juuresolekul astus ta lihtsalt ühele kassipojale peale. Teise viskas lihtsalt mulle näkku. Hea, et kunagise väravavahina olen säilitanud kiire reaktsiooni ja püüdmisoskuse,» kirjeldas Kukk.