VIDEO ⟩ Sa ei arva iial ära, mis tõugu see pruun koerake olema peaks

Kuidas aga aru saada, kas kasvataja on usaldusväärne? «Kui kasvataja ei ole nõus kutsikate ema näitama, siis see on väga suur ohu märk. Vastutustundlik kasvataja näitab, millistes tingimustes tema koerad elavad. Lisaks, kui tõulooma müüakse 500 euroga, siis on see ka vale asi. Dobermanni kutsikas maksab näiteks ikkagi üle 1000 euro. Ohu märk on ka see, kui kasvataja müüb kutsikat ilma tõutunnistuseta,» selgitas Mõisamaa.