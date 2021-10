Blogija Mallukas küülikupidamisega hädas: mul pole iial olnud kodulooma, kes nii palju pahandust teinud oleks

Blogija sõnul tasuks kõigil, kes endale lemmikloomaks küüliku soovivad võtta, otsus väga põhjalikult läbi kaaluda. «See jänes lihtsalt viib mu mõistuse ja ma ei oska enam temaga midagi peale hakata. Mul pole iial olnud kodulooma, kes nii palju pahandust teinud oleks ja palun pidada siinkohal meeles, et mul on olnud 75 kilone kodusiga, kes pool aeda üles kaevas ja mu käekoti ära sõi,» kirjutab Mallukas oma blogis.

Jänes Liisu FOTO: Mallu Mariann Treimann

Jänes Liisu saabus Malluka perre pärast seda, kui nende hamster ära suri. Kui esialgu veetis loom puuris ja sealt väljaski rahumeelselt aega, siis nüüdseks veedab ta suurema osa ajast puurist väljas ning temast on saanud paras marakratt. Näiteks on ta närinud läbi kolm läpakajuhet, kaks lambijuhet, paar pikendusjuhet, umbes 4-5 laadjat, lauajala, maha tõmmanud tapeedi, söönud jupi fööni ja natukene sirgendajat ning teeb laste vooditesse väljaheiteid.

Mallukas kirjutab, et on püüdnud lemmikule pakkuda piisavalt jänestele sobilikku närimismaterjali, et ta esemete kallale ei läheks, kuid sellest pole abi olnud ning nii hävitab küülik jätkuvalt blogja kodu.

Puuris hoida samuti teda ei saa, sest seal olles hakkab ta laamendama. «Ma tunnen, et ma olen ju kõike õigesti teinud, tal on sobiv puur, õige söök, närimiseks vajalik kraam, saab piisavalt välja, temaga tegeletakse, mängib kassidega jne, aga ikka ei ole piisav,» on Mallukas hädas.

Jänes Liisu hävitustöö FOTO: Mallu Mariann Treimann

«Ma lihtsalt ei oska enam midagi teha ja see ajab mind kurvaks ja vihaseks, sest ma ei näe sellest õudusest muud väljapääsu, kui ma pean ta oma puuri kinni müürima ja kuskile korteri kõige tagumisse otsa sokutama, et ma seda laamendamist ei kuuleks,» pihib Mallukas ning küsib lugejatelt, mida nemad soovitaksid antud olukorra lahendamiseke ette võtta.