KURB STATSISTIKA ⟩ Kiirabisse jõudis rekordarv aknast alla kukkunud kasse

Kui maikuus jõudis kliinikusse neli kõrgelt (peamiselt rõdult) kukkunud kassi, siis juunis oli neid juba 28. Sel kuul aga on aknast/rõdult kukkunud kasse loomade kiirabi kliinikusse jõudnud juba 32. See tähendab, et selliseid juhtumeid tuleb ette iga päev.

Kliinik paneb peremeestele südamele, et nad ei jätaks oma kassi üksi rõdule. «Me teame, et ilmad on palavad. Aga näeme ka seda, kuidas õhutemperatuuri tõusuga sagenevad traumajuhtumid. Palun ärge laske kassidel rõdul või aknalaual üksi olla,» teatab kliinik sotsiaalmeediapostituses, mille juurde on lisatud kukkumisega seotud vigastuste rõntgenipildid.