Suviselt kuum aeg on Looritsa sõnul loomadele üsna raske. «Koerad ja kassid ei ole võimelised higistama nii nagu inimesed. Higinäärmed on neil nõrgalt arenenud, rohkem asub neid vaid käpapadjanditel ja ainus võimalus kehatemperatuuri alandada on lõõtsutades,» ütleb ta.

Suvel päikese kätte ei tohiks lemmikut kunagi jätta nii, et tal ei ole võimalust varju liikuda. Eriti ohtlik on jätta looma autosse, isegi kui see on pargitud varju ja aken on jäetud irvakile. Kuumaga peab loomal alati olema ligipääs joogiveele.