Huvitavad faktid: miks koerad lakuvad?

Lakkumine on koerte jaoks nagu «tere!» ütlemine, eriti innukalt meeldib inimesi teretada kutsikatele. Muidugi saavad koerad ka aru, et kui me neile selle peale naeratame ja pai teeme, on see hea viis inimese tähelepanu endale krabada. Samal ajal võib ka olla, et sinu nahk maitseb koerale. Näiteks juhul, kui oled äsja trenni teinud, ennast kreemitanud või mõnda toitu söönud.