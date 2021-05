VIDEO ⟩ Napp pääsemine: metsast välja tassitud jänesepoeg sai uue võimaluse

Selline omavoliline sekkumine metslooma ellu on väga ohtlik, kuna metsloomade suremus on ka õppinud inimese käe all väga suur, on rõhutanud loomakaitsja Heiki Valner. Jänesepoeg oleks vaja olnud metsa tagasi viia, sinna, kust ta leiti, et ema ta üles leiaks, kuid kuna loomapäästjad jänesepoja leidjaga enam kontakti ei saanud, ei saanud nad seda teha ja seega viidi loomake hoiukoju.