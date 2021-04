Loodus tärkab ja loomariik koos sellega ning igal kevadel on loomapäästjad hädas, et inimesed ilma asjata metsloomi torkima lähevad.

Nii näiteks leidis möödunud nädalal üks inimene Haaberstist jänesepoja. Arvates, et loom on hüljatud, võttis ta ühendust Animal Rescue loomapäästjatega ning viis looma veterinaari juurde. Seal aga selgus, et loom tegelikult päästmist ei vajanudki.