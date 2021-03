Koer Ruudi sotsialiseerumine osutus arvatust keerulisemaks

Eestimaa Loomakaitse Liidu hoole all olev koer Ruudi on pärit Läänemaa koerte kolooniast. Peale selle pole elusaatus teda hellitanud, sest hiljem sai ta hoiukodus veel teise koera käest kõvasti pureda ning viibis seejärel üle kuu aja PetCity loomakliinikus. Veidi enam kui nädal tagasi kirjutas Lemmik ariklis, et selle eest sai Ruudi 3700 euro suuruse raviarve, mille tasumiseks oodati inimestelt annetusi.