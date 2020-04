ESIMENE JUHTUM ⟩ Loomaaiatiiger sai talitajalt koroonaviiruse

Lisaks Nadia-nimelisele tiigrile on suure tõenäosusega nakatunud veel kuus looma. Arvatavasti andis viiruse edasi kiskjatega tegelev talitaja, kellel polnud haigusnähte ja kes seetõttu tööl nagu tavaliselt edasi käis. Tiiger Nadia haigussümptomid hakkasid ilmnema 27. märtsil, kuid nii tema kui ka teised haigestunud loomad on stabiilses seisundis ja nende elud ohus ei ole, vahendab The Guardian.

«Meile teadaolevalt on Nadia esimene metsloom, kes inimeselt koroonaviiruse sai,» sõnas loomaaia juhtivveterinaar Paul Calle. «Talitajalt üle kandunud nakkus on ainus loogiline variant.» Seni on inimestelt viiruse saanud kolm looma: kaks koera Hongkongist ja üks Belgia kodukass.