Loomakaitsjad esitasid «kassikuninganna» kohta politseisse avalduse

Detsembris tõi Loomapäästegrupp kümne päeva jooksul politsei ning veterinaar- ja toiduameti abiga «kassikuningannaks» ristitud Katrin Gaver i juurest ära 27 hoolitsuseta ja ravita jäänud kassi. Täna andist Loomapäästegrupp Elu24-le teada, et esitasid politseile avalduse Katrin Gaveri suhtes kriminaalmenetluse algatamiseks.

Selgus, et kasse hoidis Sauel pimedas ja külmas kinni just kurikuulus «kassikuninganna», MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond juhatuse liige Katrin Gaver, kes aastaid haigetele ja hüljatud kassidele raviraha on korjanud.