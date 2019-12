Jube vaatepilt: kurikuulsa «kassikuninganna» kiisukoloonia piinles pimedas ja külmas keldris

Eelmisel nädalal selgus , et kurikuulus «kassikuninganna», MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond juhatuse liige Katrin Gaver, kes aastaid haigetele ja hüljatud kassidele raviraha on korjanud, hoiab hiirekuningaid Sauel asuvas hoones kohutavates tingimustes. Gaver olukorda kommenteerima ei soostunud.

Täna külastasid maja MTÜ Loomapäästegrupp vabatahtlikud, politsei ja VTA, et olukord oma silmaga üle vaadata. Eramu keldrist on praegu kätte saadud 15 pimedas ja külmas peetud kassi. Toiduks oli loomadele jäetud lihajäätmeid. Vähemalt üks kassidest on pime, ülejäänute tervislik seisund tehakse kindlaks loomakliinikus.