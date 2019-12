Loomakaitse liidu sõnum «kassikuningannale»: sinu kuritahtlik käitumine rikkus kõigi abistajate usaldusväärsuse

Eelmisel nädalal tuli avalikuks uudis, mis erinevates ringkondades aeg-ajalt kuulujuttudena esile tõusis, kuid mida keegi konkreetselt tõestada ei suutnud.

Aastaid tegutsenud nn «kassipäästja» Katrin Gaver, kes on toimetanud avalikult Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ all, olles selle ettevõtte asutaja ja eestvedaja, osutus ise kasside väärkohtlejaks.

Tänavatelt päästetud hulkuvad ja haiged kassid ei sattunud mitte hoolitsust ja turvalist keskkonda pakkuva inimese juurde, vaid loomad visati kütmata ja haisevasse rämpsu täis majja Sauel, kus nende toiduks olid verised raiped. Neile ei võimaldatud vajalikku arstiabi ja normaalseks eluks sobivaid tingimusi. Sama inimene on oma MTÜ alt aastaid korjanud kasside jaoks suuri annetusi väites, et kassid on hoitud, toidetud ja ravitud.

Eilse ja tänasega (02.-03.12 - toim) on Saue majast leitud ca 27 kassi. Ühe kassi koos poegadega jõudis Gaver sealt kiiresti minema viia. Täna leitud 22 kassi olid visatud põranda all asuvasse pisikesse pimedasse keldriauku. Gaveri poolt minema viidud pisikestel kassipoegadel oli tunnistaja sõnul kõhulahtisus, mis viitab sellele, et ka neile ei olnud proua Gaver võimaldanud kohest arstiabi. Väidetavalt olla kassipojad juba broneeritud Norra ja Soome.

Selline ühe MTÜ kuritahtlik käitumine ja annetuste mittesihipärane kasutamine heidab varju ka teistele loomi päästvatele organisatsioonidele. Erinevates kinnistes Facebooki gruppides juba laimatakse ja üldistatakse teisi organisatsioone. Väidetakse, et ainult hoiupaik suudab tagada kassidele normaalsed eluks vajalikud tingimused ja teised organisatsioonid on petised.

Mitte ükski hoiu- ega varjupaik ei suuda majutada sellist hulka kasse, mis reaalsuses abi vajaks. Selleks, et järgmistele ruumi teha, toimub neis tihti kasside selekteerimine ja paljud leiavad oma maise teekonna lõpu 14 päeva möödudes eutaneerimise läbi. Mitmed erinevad MTÜ-d on aastaid tänavatelt kodutuid kasse päästnud. Tuhanded loomad on saanud uutesse kodudesse ja uue võimaluse eluks. Nendes organisatsioonides ei kehti 14 päeva reegel, vaid elu võimaldatakse kõikidele nii pikaks ajaks, kuni kodu leitakse.

Enamus neis organisatsioonides tegutsevatest inimestest on vabatahlikud, kes on andnud oma südame ja kogu vaba aja kodutute loomade heaks. Nende ainsaks tasuks on olnud õrn nurrumine, tänulik pilk ja uute kodude elevus saabunud sõbra üle.

Nüüd suutis üks pahatahtlik organisatsioon ja inimene luua olukorra, kus küsimärgi all on ka teiste aitajate usaldusväärsus.

Seose sellega kutsume kõiki kasside päästmisega tegelevaid organisatsioone avama oma kassitubade ja -majade uksed veterinaar- ja toiduameti loomakaitse spetsialistidele. Ainus võimalus usaldus tagasi võita on näidata, et meie pole sellised, nagu Katrin Gaver ja Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ. Kutsuge VTA ametnikud vaatama, kuidas on olukord teie hallatavates kassitubades. Loomulikult näitame eeskuju ja oleme esimesed, kes paluvad VTA lahkesti külla meie Harjumaal asuvasse kassimajja, kus hetkel on ligi 30 hoolealust.

Palume inimestel, kel on mingeid kahtlusi, et kuskil tegutseb nö kassitädi, kellel loomade päästmise ja väärkohtlemise vahel on piir ähmane, meiega ühendust võtta aadressil info@loomakaitse.eu.

Täname kohalikku politseinikku, kes sellest kõigest teada andis ning teisi asjaosalisi, kes kassid turvalisse kohta toimetasid.

Loomasõbralikult,