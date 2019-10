Hortese lemmikloomapäeval saab tutvuda eestlaste poolt elule aidatud superstaarkoera Täpiga

«Lemmikloomapäeva üheks eesmärgiks on teadvustada inimestele, kuidas on võimalik hätta sattunud loomi ja linde aidata – et on olemas vastav ühing ja alates 4. oktoobrist ka abitelefon – 1414, mis peaks kümnete numbrite virvarris hõlpsamini meelde jääma,» ütles sündmuse peakorraldaja, Hortese turundusjuht Manuela Kelt.

Keldi sõnul on lemmikloomapäeva peakülaline Loomapäästegrupp koos vastavate sõidukitega, mis on ümber ehitatud ja sisustatud nimelt loomade päästmiseks. Loomapäästegrupi juht Heiki Valner kõneleb päästetud loomadest ja tutvustab nende lugusid, mis nii mõnigi kord kõlavad kui muinaslood, sageli õnneliku, aga mõnikord kahjuks ka õnnetu lõpuga.

«Loomadega juhtub õnnetusi praktiliselt iga päev. Ja sageli saaks neid päästa, kuid inimesed ei tea, kuhu selleks pöörduda,» rääkis Valner. «Väga paljud eestimaalased on elus kokku puutunud mõne looma tervisemurega ja see läheb neile väga korda, olgu loom oma või võõras. Seda näitab juba see, kuidas toetatakse abivajajaid – erakordselt hea on teada, et just sinu annetus võib päästa mõne looma elu.»

Abivajavaid loomi saab toetada näiteks ostes vastavaid tooteid, mida müüakse ka Hortese lemmikloomapäeval või poetades raha annetuspurkidesse – ka neid võib leida laupäevaselt lemmikloomapäevalt.

Ülemaailmsel loomade päeval alustavad tööd Loomapäästegrupi uued annetustelefonid 9001313 (5 eurot) ja 9001414 (10 eurot). Vanad numbrid 53230230 ja 9002323 jäävad töösse veel pooleks aastaks, seejärel suunab Loomapäästegrupp need juba üht teist projekti toetama, mis samuti loomadele, lindudele ning inimestelegi kasu peaks tooma.

Lemmikloomapäeval on kohal ka Sõle loomakliiniku arstid, kes on teinud päästegrupiga tihedat koostööd ning tänu kellele on abi vajanud loomad sageli tervise ja eluõiguse tagasi saanud. «Meie räägime sel päeval kuidas hinnata haiguse või haavade tõsidust, millal pöörduda arstile ja muud lemmiku tervisega seonduvast,» sõnas Sõle loomakliiniku loomaarst Merili Kesner ja lisas, et nemad korraldavad loterii, mille tulu läheb täies ulatuses liikluses vigastatud loomade raviks.

Avatud on mõnus kohvik, kust saab kooki ja kohvi.