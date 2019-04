Fotod ja video: vaata, kuidas läheb kahe auto alla jäänud koer Täpil

«Küsimus kas helistada või mitte vaevab mind alati, kui meie hoole all on mõni eriti raske patsient,» rääkis Täpile ja tema omanikele abikäe ulatanud MTÜ Loomapäästegrupp juhatuse liige Heiki Valner. «Ma lausa kardan vastust, et loom ei pidanud vastu ja siis tundub kõik taas nii mõttetu. Meeletult kurb ka, kui ise oled teda oma silmaga näinud ja paigi teinud.»

See, et kannatanu vastu ei pea, on loomakaitsja sõnul ajutraumade puhul rohkem kui tõenäoline ja Täpi kuulubki just taolisesse kategooriasse. Kliinikusse tehtud telefonikõne tõi aga rõõmusõnumeid — Täpi oli öö üle elanud ning tahtis juba omal jalal ringi liikuda.

Ravida oli aga paljutki: koera alumine lõualuu oli täielikult lahti murtud ning tuli kruvide ja plaatidega kinni lappida. Operatsiooni juhtinud veterinaar Valdeko Paavel sõnas, et luud saadi korralikult paika, aga kuidas need hiljem tööle hakkavad, on omaette küsimus. Paavel on siiski lootusrikas, et Täpi paraneb nii nagu peab ja trauma teda tulevikus ei sega. Lisaks sellele murdus koera käpp, kuid eilseks hommikuks oli Täpi oma esimesest operatsioonist piisavalt taastunud, et ka selle parandamise julgesid veterinaarid ette võtta.

Heiki Valneri sõnul oli eestlaste vastukaja Täpiga juhtunule midagi enneolematut ning koerast on saanud Loomapäästegrupi rekordiomanik. Tänaseks on 1765 inimest Täpile annetanud pea 24 000 eurot. «Selliseid loomi kutsume omakeskis superstaarideks, sest neile laekunud abi arvelt saame aidata ka teisi,» rõõmustas loomapäästja. «Täpi ravi läheb maksma umbes 10 000 eurot, ära saab makstud teiste loomade arvelt tekkinud 5000-eurone võlg ning ka suvisele õnnetuste kõrghooajale saame nüüd kergema südamega vastu minna.» Üks toetajatest saabus 500-eurose annetussummaga kliinikusse ja lubas, et kui Täpi raviarve jääb 2000 euro piiridesse, maksab ta kõik kulud omast taskust kinni. Veel kolm inimest pakkusid suurperele eraldi toetust ja palusid ühendust võtta, kui veel abi vaja on.