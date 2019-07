Tillukese Charlotte operatsioon möödus edukalt! Heade inimeste annetused raviarve tasumiseks on endiselt teretulnud

Eelmises loos jagasime Loomapäästegrupi palvet, leidmaks raha Charlotte operatsiooni ja järelravi jaoks. Ravi maksumuseks prognoositi ühtekokku 1000-1400 eurot. Hea uudis on see, et operatsioon läks maksma prognoositust vähem - 785 eurot, millele lisandub veel järelravi. Praeguseks on Charlottele kaasa tundnud 73 inimest, kes annetasid kamba peale 510 eurot ja 11 senti. Olenemata sellest, et kogu ravi maksumust see ei kata, kirjutab Heiki Valner oma blogis, et Loomapäästegrupis olla väga õnnelikud, et ka suvisel puhkuste ajal ei ole taolised head inimesed otsa lõppenud, kes vigastatud loomade peale mõtlevad.