Lasnamäe naine jättis lahtise luumurruga koera nädalaks piinlema

Tilluke koerake väriseb teki all ja vaatab aralt ringi: «Kus ma olen? Miks ma siin olen? Kus mu perenaine on? Miks käpp nii valus on?» Loomapäästegrupile andis üheksa aastasest Charlottest teada tema omanik Diana.

Diana sõnutsi jäi tema koer Lasnamäe kanali lõpus auto alla ja nüüd hoiab käppa imelikult. Loomakaitsegrupi küsimusele, et millal õnnetus juhtus, vastas omanik «nädal tagasi». Naise sõnul pidi koer nii kaua abi ootama seetõttu, et tal polnud tema ravimiseks vajalikke vahendeid. «Otsisin raha, et teda arstile viia, aga ei leidnud. Nüüd olen valmis Charlottest loobuma, sest ei suuda tagada tema ravi.»