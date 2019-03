Lemmiklooma ABC: mis oleks, kui võtaks...hobuse?

Hobuse omamine on kohustus omaette

«Hobuse omamine on väga aeganõudev ning ka finantsiliselt üsna koormav,» nentis Kaljund. «Enne hobuse võtmist tuleks väga täpselt kõik läbi mõelda. Alustuseks tuleks otsida usaldusväärne nõuandja, näiteks treener, kes aitaks selle otsuse teha. Hiljem, kui hobune olemas, siis saaks ta ka igapäevaste küsimustega aidata.»

Kui inimene pole veel nii suureks kohustuseks valmis, siis ratsutamas käia on võimalik ka ratsakoolides Kui ratsakooli tunnid jäävad väheks, eksisteerib ka võimalus hobune rentida ning teha seda näiteks kellegi teisega kahasse, et üks inimene igapäevaselt loomaga tegelema ei peaks. Ka selle kohta informatsiooni küsida on hea treeneri käest või uurida omal käel erinevatest hobufoorumitest.

Kui sellest kõigest jääb väheks – tahad ikka oma hobust või rohkem spordile pühenduda –tuleb koos treeneriga leida endale sobiv hobune. Treeneri ja ratsutaja sobivus ja koostöö on esmatähtis: mõni tall võib asukohalt parem olla, kuid kui seal sinuga klappivat treenerit pole, tee kompromiss ja vali tall, kus on sobilik treener.

Nimekiri tarvikutest on pikk ja põhjalik

Ratsahobusel peavad kindlasti olemas olema kõik ratsutamiseks vajalik. Esimese asjana muidugi sadul koos sinna juurde kuuluvaga – jalused koos jaluserihmadega, sadulavöö, valtrap ehk tekike sadula alla; valjad koos kõige juurdekuuluvaga – enamasti saab osta koos ratsmetega, juurde vaja suulised; kaitsmed hobuse jalgadele. Puhastusharjad – kõvem hari mustuse lahti hõõrumiseks, hari laka ja saba jaoks, hari tolmu eemaldamiseks, kabjakonks kapjade puhastamiseks, higikaabits higi ja vee hobuselt eemaldamiseks.

«Siis lisaks tekid – fliistekk, mis peale treeningut selga panna, et hobune ei külmetaks ning lihased kangeks ei jääks, õuetekid – enamasti veekindlad, et märgade ja külmade ilmadega koplisse hobusele selga panna, tekid talli – kuna on meil talviti külm, siis talvel pannakse treeningus hobustele selga tekid,» loetles Kaljund. «Vabapidamisel hoitakse hobuseid ka ilma tekita, kuid siis kasvatavad nad endale pika karva, mis neid soojas hoiab. Treeningus hakkab sellise pika karvaga hobune higistama ning nii võib ta külma saada. Selle vältimiseks pügatakse sporthobuseid ning siis tuleb neile soojad tekid selga panna.»

Hobuse ja ratsaniku vahel peab olema usaldus

Hobune on karjaloom ja ka saakloom. Need on põhilised instinktid mis juhivad hobuse käitumist. Nagu igas karjas toimib ka hobustel karja hierarhia – tuleb selgeks teha, et inimene on kõrgemal positsioonil. Saakloomadena on hobuse esmane reaktsioon alati põgeneda ning seega peab hobune ratsanikku usaldama. Hobused on pika mäluga, eriti ebameeldivate kogemuste osas. Oluline, et esimene treening, esimene transport ja muud sarnased ettevõtmised oleks hobuse jaoks positiivseteks kogemusteks.