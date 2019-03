Lemmiklooma ABC: millega arvestada kutsika või kassipoja võtmisel

Iga inimese ja elukorraldusega lemmikloom ei sobi

Esimene asi, millele lemmiklooma võtmisel mõelda tuleb, on tema sobivus sinu elukorralduse, aktiivsuse ja pereliikmetega. «Kui oled koerakauge inimene, kellel on kodus väikesed lapsed, siis arvesta, et lapse jaoks on koer uus ja huvitav,» rääkis Tammik. «Tahes-tahtmata võib laps kogemata koera kiusamas käia.» Tammik toonitas siiski, et lapsed ei kiusa loomi meelega ning sellised juhtumid tulevad pigem sellest, et laps on loomaga tõenäoliselt tihti koos ning katsub ja sakutab teadmata, et loomal võib olla valus.

«Kui sinu laps mangub koera, siis arvesta, et väikesel lapsel puudub vastutustunne ning looma eest vastutad lõpuks ikkagi sina ise,» sõnas Tammik. «Kui aga soovid last proovile panna, tee väike test ja palu tal igal hommikul enne kooli minekut pool tundi õues jalutada. Kas ta saaks sellega hakkama?»

Alustuseks peaksid kõik pereliikmed läbima allergiatesti ning kui vähegi võimalik, võiks mõnd tuttavat koera ajutiselt enda kodus majutada, et näha, kuidas loomapidamine välja kukkuda võib. «Koera puhul ei tasu olla looma ilust pimestatud — välimusega harjub, aga iseloomuga harjumine on palju keerulisem,» märkis Tammik. «Kindlasti tasuks valida tõug just tööomadusi silmas pidades: mitmed väga aktiivsed tõud vajavad igapäevast jalutamist ja treenimist, lisaks ei tasu olla koera peale solvunud, kui too sind mõnd saaklooma nähes täiesti ära unustab. Koer ei saa instinkte alla suruda!»

Seetõttu peaks iga tulevane koeraomanik Tammiku sõnul esmalt tegema kodutööd: uurima huvipakkuvate tõugude tausta ja siis loomi ka oma silmaga vaatamas käima. Viimase jaoks on hea koht koertenäitused, kus saab suhelda tõuaretajatega ning loomi omanike loal ka katsuda.

Tammik nentis, et kuigi igas suuruses ja karvastikus olev koer saab hakkama nii korteri- kui majaeluga, tasub viimase puhul meeles pidada, et aed on koerale lihtsalt üks katuseta lisatuba, mis peagi igavaks muutub ja korralikku jalutuskäiku mitte mingi juhul ei asenda.

Loom vajab asju ja inimesi

Koerad on sotsiaalsed karjaloomad ning kuigi kasse kujutatakse tihtipeale isepäiste üksikute huntidena, tahavad ka nemad suhelda ja otsivad lähedust. Seetõttu peab loomal kodus olema perekond, kes tema eest hoolitseb ja rahuldab vajadusi nagu jalutamine, treeningud ja muud tegevused.