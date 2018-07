Hea teada: kolm kasside tülikat harjumust ja kuidas neist vabaneda

Toataimede söömine

Paljudele kassidele pakub pererahva hoolega istutatud taimi süüa ning mulda potist välja kaevata. Rohelust sööv kass ei hävita aga ainult taime, vaid võib ohustada ka iseenda tervist, sest mitmed populaarsed toalilled on kassidele mürgised.

Tavaliste taimede asemel kasvata tuppa roheluse lisamiseks hoopis kassidele sobivaid variante nagu naistenõges, erinevad maitsetaimed, palderjan või spetsiaalselt kassidele mõeldud muru. Kui sulle nendest ei piisa, pane potentsiaalselt ohtlikud taimed kohtadesse, kuhu neljajalgsed ligi ei pääse.

Mänguhoos hammustamine

Mõnikord satuvad kassid mängides hoogu ning võivad oma hambad peremehe kätte sisse lüüa. Kuigi mänguline hammustamine ei ole kassi viis meelega haiget teha, ei tohiks seda siiski lubada. Kõige efektiivsem on hammustushimu suunata mõnele muule objektile, näiteks mänguasjale.

Tasub ka ise tähelepanelik olla, sest kass ei näksa ootamatult — kui ta järsku pingesse tõmbub või oma kõrvad peadligi viib, on see märk sellest, et tõenäoliselt laseb hiirekuningas kohe ka hambad käiku. Kui sellist tegevust näed, võta käsi ära ning kasuta kassi stimuleerimiseks mõnd tema mänguasjadest.

Toidu nurumine

Kui kassil on eesmärk sinu õhtusöögist oma osa saada, on tema meelt raske muuta. Palju lihtsam on nurumisel üldse mitte alata lasta. Kui sa võtad kassipoja, ära hakka oma toitu temaga jagama. Vahel piisab vaid ühest ampsust ning sa oled loonud imearmsa koletise, kes iga söögikorra ajal su toidutaldrikut suurte silmadega jõllitab.