Hea teada: kuidas vabaneda kolmest kasside halvast harjumusest

Mööbli kraapimine, vabalt valitud kohta urineerimine ja öine aktiivsus on kasside puhul normaalne käitumine, ent inimesed sellisest teguviisist tavaliselt vaimustuses ei ole. Õnneks on olemas vahendid, kuidas kokkupõrkeid lahendada või täielikult vältida.

Kass urineerib liivakastist välja

Umbes kümme protsenti kassidest teeb oma hädad mõnikord mujale kui liivakasti. Sellisel käitumisel on aga mitmeid põhjuseid ning kõigepealt tuleb kindlaks teha, miks kass liivakasti väldib.

Kui kass on haige ja urineerimine tekitab talle valu, hakkab ta liivakasti ebameeldiva tundega seostama ja seda vältima. Kui oled aga kindel, et mõni tervisehäda sinu neljajalgset sõpra kimbutamas ei ole, võib ta olla lihtsalt valiv.

Ei ole ebatavaline, et kassile tema liivakast või selle asukoht ei meeldi. Kõige tõenäolisemalt väldivad kassid liivakasti aga siis, kui selle sisu on puhastamata. Pea meeles, et kassi lõhnataju on sinu omast kordi tugevam ja puhasta liivakasti regulaarselt. Vähemalt kord päevas tuleks kassi väljaheited kastist eemaldada, kord nädalas liiv välja vahetada ning kord kuus kogu kast vee ja seebiga puhtaks pesta.

Kassile ei pruugi sobida ka kasti sisu ning seetõttu on hea mõte proovida erinevaid kassiliivu, et välja selgitada, mis su lemmikule kõige rohkem peale läheb. Eelista lõhnastamata liiva, sest kuigi inimestele võib see tunduda meeldivana, mõjub imelik aroom kassidele tihi eemaletõukavana.

Kui liivakastiga kõik korras on, kaalu võimalust, et kass urineerib oma territooriumi märgistamiseks. Kui uriin on vertikaalsetel pindadel nagu seinad, köögikapid või mööbel, on see sinna pritsitud märgistades. Kui su kass on kastreerimata või steriliseerimata, lõpetab protseduur suure tõenäosusega märgistamise. Muul juhul võib kassi kimbutada stress ja vajadus oma territooriumi kaitsta.

Kass kraabib mööblit

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kraapimine ja küünte teritamine on iga kassi jaoks vajalik ning nad ei näe erinevust kraapimispuu ja kalli elutoamööbli vahel. Kui sul on kraapimispuu ja kass seda ignoreerib, ei pruugi talle meeldida puu materjal, asukoht või kuju.

Vaipa kraapivale kassile tuleks muretseda horisontaalne kraapimislaud, mööblihävitajale aga kraapimispuu — mida kõrgem, seda parem. Puu peaks paiknema kohas, mida kass tihti külastab ning selle oma kodu pimedaimasse nurka peitmine tulemusi tõenäoliselt ei anna.

Kass häirib sinu und

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kassid on aktiivsed ka öösiti ning nende ringi tormamine ja lärmamine ei mõju omanike ööunele kõige paremini. Kui kass on oma kodus ainuke neljajalgne, võib tal olla vähe tegevust ja ta hakkab seda öösiti välja elama.

Kui sa toidad oma kassi kindlatel kellaaegadel ja tal ei ole pidevat ligipääsu toidukausile, vii õhtune toidukord võimalikult hilisele kellaajale. Nagu inimesedki, muutuvad ka kassid täis kõhuga uimasemaks ning suure tõenäosusega heidab su neljajalgne sõber koos sinuga magama.