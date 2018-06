Päevakäpp: haldjalik Elfen otsib kodu ja neljajalgset mängukaaslast

Esimesed kuud Pesaleidja hoiukodus polnud kõige kergemad —kassimürsikud lihtsalt ei tahtnud hoiuperet usaldada. Aga nüüd on asi hoopis teine. Elfen on hästi lustiline ja imeilus kass, kes jaksab lõpmatuseni möllata, valjult nurru lüüa, lakkamatult vahvaid nägusid teha ja toredaid poose võtta.

Kassipoiss teab, et parim magamiskoht on suures voodis. Kui hoiuinimene on kodust ära, põõnab seal terve tema pere. Elfeni usalduse võitmiseks on vaja veidi vaeva näha, aga keeruline see ei ole — mäng ja maiused aitavad kindlasti.