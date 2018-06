Päevakäpp: arukas Alice otsib endale teenindavat personali

Turvakodu vabatahtlikud arvavad, et just nüüd on paras aeg, mil Alice võiks kodutee käppade alla võtta. On ju kenasti kombeid õpitud — Alice teab, kus on söögikausid, kus on liivakast ning milleks on mõeldud suletutid. Iga päev on Alice võtnud ilusti osa sotsialiseerimiskursustest ning ta teab väga hästi, kes on inimene, milleks inimene mõeldud on ja milliseid trikke inimesed teha oskavad. Alice teab täpselt, et inimene on mõeldud teenindavaks personaliks!