Päevakäpp: mõtliku olekuga Alex tahab sõbraks tulla

Alexi mustad kõrvaääred on nimelt õrnalt valget värvi. Alex on vendadest kõige mõtlikum ja jälgib inimest esialgu eemalt ning alles siis teeb paar julgemat sammu. Paitustega on ta juba harjunud, aga süles tunneb ta hetkel end veel veidi ebakindlalt. Alex on väga hea isuga noormees. Vennast Dexterist eristab teda veel ka see, et Alexil on väga sile ja lühike karvkate.

Kui soovid Alexi kohta rohkem infot, kirjuta info@kassideturvakodu.ee. Lepi aeg kokku ja mine Alexiga hoiukodusse mängima!