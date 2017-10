Päevakäpp: kelmikale Dexterile sobivad mänguasjadeks isegi ostutšekid

Dexter on üleni oranž ja tema käpad meenutavad pisikesi lõvikäppasid. Dexter on vendadest kõige kiirema taibuga ja õppis ema eeskujult ruttu ära selle, milline imeline koht on köök ning mida kõike võib sealt saada. Dexter ei pelga süles olemist ja üldiselt laseb end paitada, kuigi esialgu võib ta veidi arglik olla. Talle meeldib mängida kõigega alates sulgedega mänguasjadest kuni kokku kägardatud ostutšekkideni.

Kui soovid kassipoisi kohta rohkem infot, kirjuta info@kassideturvakodu.ee. Lepi aeg kokku ja mine Dexteriga hoiukodusse mängima!