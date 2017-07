Päevakäpp: kui saaks, istuks Jussike kogu aeg peremehe süles

Jussike leiti mahajäetuna ühest Pärnumaa külast. Pere oli kolinud linna ja Jussike pidi pika aja vältel ise toime tulema. Süüa sai ta läheduses elava pere juures, kellel endalgi oli neli koera toita.

Kuna pere koertest on valdav osa emased, siis lootis Jussike sealt peale toidu muudki. Nii ta ahistas heatahtliku perekonna lemmikuid, kuni inimeste kannatus katkes ja kohalik Don Juan varjupaika toimetati.

Nüüdseks on Jussikesele tehtud kõik vajalikud protseduurid ning ta on valmis minema uude koju. See umbes 8-aastane härrasmees võiks olla toredaks seltsiliseks mõnele üksikule inimesele.

Jussike vajab lähikontakti. Kõige parema meelega istuks ta kogu aja inimese süles. Praeguseks on ta õppinud nautima ka jalutuskäike rihma otsas, kuid eelistaks oma aiaga majapidamist.

Lisainfot Jussikese kohta saab Pärnu varjupaigast tel. 5246705

Kodu otsib ka Sahara, kelle kohta on võimalik lähemalt lugeda siit.