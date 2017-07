Päevakäpp: Sahara on mures, miks keegi teda ei märka

Mitmete keskkonnavahetuste tõttu oli Sahara pikka aega arglik ning pelglik, kuid õnneks on paar kuud praeguses hoiukodus viibimist temaga imet teinud ning kassike on muutunud tunduvalt julgemaks. Kui saaks, siis roniks ta ainult sülle, mängiks vaibaga, sõtkuks õhtuti enne magama minekut voodi peal ja uudistaks rõdul inimesi.

See kõik ei ole tulnud siiski lihtsalt. Sahara vajab enda ellu inimest, kes ei kipu kohe esimestel nädalatel (isegi kuudel) teda süles väntsutama, vaid laseb tal rahulikult uue kodu ja inimestega harjuda ning tegeleb temaga just nii palju, kui Saharal parajasti tahtmist ja tuju on.

Kannatlikkus saab kuhjaga tasutud ning Sahara on väga tänulik, kui saab lõpuks ometi kolida koju, mis jääb talle päriseks.

Saharast on valminud ka vahva video:

https://drive.google.com/file/d/0B1yJf4CqDEg-OWpWZUR0N0hWeDA/view

Kui soovid Saharale head kodu pakkuda, siis saada talle kiri aadressil: info@pesaleidja.ee

