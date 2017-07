Nõuanded, et grilliõhtu lemmikloomaga oleks turvaline

Nii nagu inimesed, kipuvad ka loomad pidude ajal üle sööma. Kas jagavad loomaomanikud lemmikule rohkem palakesi või juhtub ka, et lemmik pääseb toiduvarudele ise ligi ja õgib mida kätte saab. Ikka juhtub, et lõkke ääres paneb koer pihta hunniku grillimist ootavad vorste või sööb ära telkijate toiduvarud. Mida väiksem loom, seda väiksemast kogusest sobimatust toidust talle piisab, et seedehäired saada.

Kui koguneb suurem hulk inimesi, võib loomaomanik külalistele sõnad peale lugeda, et koerale ei tohi laua pealt palasid jagada, aga õhtu edenedes seda soovitust enamasti muidugi ignoreeritakse. Eriti siis, kui seltskonnas on väikelapsi, kes kipuvad vägagi loomadele süüa andma.

Koertele endile meeldib samuti mängida inimestega «nõrgimat lüli» ja vaadata, kes nende niiskete tumepruunide silmade hüpnoosile kõige paremini allub. Niimoodi võib juhtuda, et nii mõnigi küpsetatud kont, teravamaitseline lihatükk, marineeritud kurk, avokaadolõik või praetud sibularõngas satub koerale hambusse ja saab tänulikult söödud. Tulemuseks on aga lemmiku halb enesetunne ja seedehäired.

Mõnele pidulisele võib õhtu edenedes tunduda hea mõte valada koerale näiteks õlut. Õlu, eriti käsitööõlu on väga humalane ja koerale mürgine. See põhjustab hingamisorganite ja vereringe ärritusseisundit, palavikku, krampe ja halvimal juhul võib olla isegi surmav.

Kui söögikraami on palju ja säilitamistingimused napid, kipub toit riknema. Hapuks läinud kartulisalatit, roiskuma hakanud kala või liha ning hallitanud saia ei tohi mitte mingil juhul lemmikloomale anda. Kassid enamasti keelduvad ise kehvaks läinud toidust, aga koerad söövad ka halvaks läinud jäägid aplalt ära ning seejärel on neil väga paha olla. Maakohtades leidub ka roiskunud veega lompe, millest loomal ei tohiks lasta juua.

Rasvased lihaservad, mille inimesed ära põlgavad ja sularasv ei peaks samuti sattuma lemmiklooma kaussi. Rasva söömine tekitab temalgi rasvumist ja suuremas koguses tarbides kõhunäärme põletikku (pankreatiiti). Pankreatiit on aga väga valulikult kulgev kriitiline haigus, mis võib vajada mitut päeva intensiivravi loomakliinikus.

Hoidke pidude ajal toiduvarudel silm peal, et lemmikloomad ei pääseks midagi näppama. Ärge jätke ripakile ravimeid ja kodukeemia pudeleid. Mõni noor koer võib arvata, et grilli süütevedeliku pudel on lahe mänguasi ning tekitab endale raske mürgistuse.

Lemmikloom on nagu väike laps, kelle eest tuleb hoolt kanda ja mitte võimaldada ohtlike olukordade teket. Õpi hindama riske ja märkama, mis võib lähiümbruses lemmikut ohustada. Ainuke võimalus on loomaomanikul hoida lemmik enda juures ja kontrolli all.

Kindlasti ärge pange lemmikut sooja ilmaga autosse kinni. Sellest on palju räägitud, aga ikka eksivad inimesed selle vastu. Autos tõuseb temperatuur kiiresti, eriti päikese käes, ja väike õhutuspilu allalastud akna vahel ei ole piisav. Lemmikloom, nagu ka laps, võib minutitega üle kuumeneda ja tekib eluohtlik seisund. Loomal on inimesest erinev termoregulatsioon ja seepärast kuumeneb tema inimesega võrreldes kiiremini üle. Samal põhjusel ei ole ka kasvuhoone sobilik koht, kuhu lemmikloom sulgeda – kui ka maakodus olles selline huvitav mõte tekkima peaks.