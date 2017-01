Loomaarst selgitab, kuidas hoolitseda eaka koera tervise eest

Lugeja sõnul on koer muidu üsna kõbus, kuid viimasel ajal on lemmik hakanud õhtuti oksendama. Seoses sellega soovis lugeja teada, kuidas peaks eaka koera tervise eest hoolitsema ja milliseid uuringuid võiks lasta loomakliinikus teha?

PetCity Loomakliiniku peaarst dr Heli Säre vastab, et lemmikloomade elu kulgeb intensiivsemas tempos kui inimese oma. Ühe aastaga toimub nende elus suuremaid muutusi, kui omanikele võib tunduda. Kuna lemmiklooma vananemise protsess toimub meie silme all, siis sageli jäävad muutused inimestele märkamatuks. Üldiselt on nii, et mida suuremõõdulisem on koer, seda kiiremini ta vananeb. Suurekasvulistel koertel esineb vananemise märke juba pärast viiendat eluaastat, väikeseid koeri peetakse eakateks pärast kümnenda eluaasta täitumist. Nende parameetrite järgi on terjer 13-aastasena kindlasti seenior ning vajaks elustiilis vajalikke muudatusi.

Haigustunnuste märkamine

Kui omanik märkab haigustunnuseid – näiteks oksendamine –, võib see viidata tõsistele muutustele koera organismis (neeruhaigused, maksahaigused, kilpnäärme haigused jt), mis vajavad kindlasti täiendavaid uuringuid ja ravi. Oksendamisega kaotab loom palju vedelikku, mineraalaineid ning kiiresti võib kujuneda vedelikupuudusest nõrkus ja eluohtlik veetustumine – selliste nähtude puhul on vedelikuteraapia hädavajalik.

Kõhulahtisus on haigustunnus, mida nõrgenenud seedetraktiga loomadel sageli ette tuleb. Kuna vanematel loomadel on organismi vedeliku protsent vähenenud, kurnab kõhulahtisus vana looma väga kiiresti, mistõttu oleks vana loomaga vaja kõhulahtisuse korral abi saamiseks kiiresti loomaarsti poole pöörduda.

Tervisekontroll loomakliinikus

Vähemalt korra aastas võiks käia kliinikus tervisekontrollis ka omaniku arvates päris terve koeraga, eakama lemmikuga isegi kaks korda aastas (nt PetCity Loomakliinikus on esmane tervisekontroll alati tasuta).

Mis tervisekontrolli käigus tehakse? Esiteks uurib loomaarst loomaomanikult infot lemmiku käitumise ja elustiili kohta, loomaarst katsub lemmiku põhjalikult läbi, ninaotsast sabani kõikvõimalike ebanormaalsuste avastamiseks. Loomaarst hindab looma elutalitluse näitajaid (pulss, hingamissagedus, kehatemperatuur), märgib üles täpse kehakaalu, kontrollib kõrvu, silmi ja hambaid, palpeerib üle kogu looma keha, otsides märke kasvajatest, paistetustest ja nahavigastustest ning kuulab stetoskoobiga looma südant ja kopse. Mida varem loomaarst diagnoosib haiguse, seda suurem on tõenäosus, et haigust saab ravida või selle kulgu pidurdada.

Vana lemmiku veterinaarprogramm on loomaarstidel välja töötatud selle jaoks, et tagada lemmiklooma elukvaliteet võimalikult pikalt ja pidurdada vanusest tingitud haiguste kulgu. Varajane haiguse diagnoosimine on võimalik analüüside abil. Seetõttu on ülimalt soovitatav teha eakale lemmikule vähemalt kord aastas põhjalik vereanalüüs – sellest saab loomaarst palju infot lemmiku seisundist: millised on maksa- ja neerunäitajad, ega pole põletikulisi protsesse, viiteid kasvajatele, milline on immuunsuse tase jne. Vereanalüüsiga saab diagnoosida organite funktsiooni langust enne märgatavate haigustunnuste teket.

Eaka koera toitumine

Vanemas eas tuleb korrigeerida koera toitumist: eaka looma organism vajab vähem rasva, aga rohkem proteiini, et säiliks lihasmass. Kuna sageli on eaka looma liikumine vähenenud, siis on oht ülekaalu tekkeks. Vanadel loomadel on aeglustunud seedimine. Sageli on tarvis kuivade krõbinate söömiselt üle minna pehme toidu peale – spetsiaalsed koeratoidud või kvaliteetne kodutoit – konserveeritud liha, liha ja organid, keedetud köögiviljad. Koera menüüsse võiks lisada asendamatuid aminohappeid ja probiootikume.