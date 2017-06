Võimas video: kaks küürvaala ähvardavad kalamehe kajaki ümber lükata

Kalamees Eddy Willis oli parajasti USAs Californias kajakiga sõitmas, kui ühtäkki kaks hiigelsuurt vaala veepinnale tõusid ning tekkinud laine veesõiduki värisema pani, kirjutab Daily Mail.

Kuid selle asemel, et hirmu tunda, lasi Willis kuuldavale hoopis julge üllatushõike. Vaalad aga kadusid peagi vee alla. Willis kinnitas, et hirmu ta ei tundnud, sest armastab haisid ja vaalu ning nautis tekkinud adrenaaliinitulva.

Oma Facebooki kontol tunnistas mees, et kokkupuuteid vaaladega on tal olnud rohkem kui korra ja kolmel erineval korral on ta kohtumist ka filminud.

