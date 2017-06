Kass on pidevalt näljane? Viis põhjust, mis tekitavad täitmatuse tunnet

Sooleparasiidid

Kass võib olla näljane, sest sooleparasiidid tarbivad ära toitained, mida loom toiduga saab. Ümarusside käes kannatav kass võib pealtäna päris kopsakas välja näha, aga põhjus on siiski haiguslik – nimelt on kõht ebaloomulikult punnis mitte heast söögist, vaid parasiitide tõttu. Kindlasti tuleks pöörduda veterinaari poole, kes loomale õige diagnoosi paneb ja ravi määrab.

Kilpnäärme ületalitus või diabeet

Needki haigused võivad kassil tekitada pidevat vajadust süüa. Kilpnäärme ületalitus tabab sagedamini just eakamaid kasse. Diabeedi põhjuseks on paljudel juhtudel looma ülekaalulisus. Kui kass küll pidevalt sööb, aga kaotab seejuures kaalu, tuleb ta kindlasti arsti juurde viia.

Kassil on igav või tunneb end üksikuna

Nii nagu inimesedki, võivad mõned kassid süüa sel põhjusel, et neil on lihtsalt igav. Lahenduseks on mitte võimaldada loomal pidevalt süüa ehk määrata kindlad söögiajad. Juhul, kui on soov kodust ära minnes kassile näksimist jätta, võiks palad peita mänguasjade sisse, kust kass saab need ise välja õngitseda. Niimoodi on tal tegevust. Abiks on ka automaatsed toitjad, mis annavad kindlal kellaajal määratud toiduportsu.

Depressioon

Ülesöömine võib kassil olla ka lohutustegevus, kui ta on depressioonis või leinas. Sellisel juhul on abiks kui temaga rohkem tegeleda ja mängida. Nii nagu inimestele meeldib saada kinnitust, et nad on armastatud, soovivad seda ka loomad. Selleks, et kassile armastust avaldada, sule aeglaselt silmad, jäta need sekundiks suletuks ja ava seejärel aeglaselt. Kassile on see märgiks, et ta on tõeline lemmik.

Toitainetevaene toit

Põhjus, miks kass sageli süüa küsib, võib olla selles, et tema toit ei sisalda piisavas koguses vajalikke toitaineid. Nii nagu rämpstoit täidab kõhu vaid tunnikeseks, söödud kogusest olenemata, mõjub toitainetevaene toit kassile samamoodi.

Teinekord aitab, kui vahetada krõbuskid konservide või toortoidu vastu. Keskmise suurusega kassi magu on väike ja kahest supilusikatäiest konservist või toortoidust piisab.

