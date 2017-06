Olulised asjad, mida tasub kassi liivakasti kohta teada

Õpetades kassipoega liivakasti kasutama, on oluline valida selline mudel, mis võimaldab loomale mugavalt siseneda ja väljuda. Hea, kui plastik on vastupidav ja kergesti puhastatav.

Täiskasvanud kassi puhul tuleb arvestada, et liivakast oleks piisavalt avar, et kass saaks seal vabalt ringi pöörata.

Liivakasti elamisse paigutades tuleb valida vaiksem koht, mis on samas kergesti ligipääsetav. Kassid on nõudlikud tualetikasutajad ja kui nende liivakast asub kohas, kus sajad jalapaarid pidevalt mööda käivad, on see nende jaoks ebamugav ja pirtsakam loom üldse ei pruugigi hakata liivakasti kasutama.

Kuna kassid on puhtusearmastajad, on liivakasti kasutamine kassidel instinktiivne tegevus ja nad saavad selle selgeks võrdlemisi kiiresti. Kui koju võetakse kass, kes ei ole varem liivakasti kasutanud, tuleks teda kohe tualetiga tutvustada.

Õppimisperioodil tasub liivakast panna kohta, kus on kassil seda mugav kasutada, hiljem võid tõsta kasti sobivamasse kohta, samal ajal silmas pidades, et loomal seda siiski mugav kasutada oleks.

Kui kass alles õpib liivakasti kasutama, tõsta ta kasti peale uinakut või söömise ja mängimise järgselt. Igatahes, tasub jälgida, millal võiks kass soovida häda teha ning tutvustada talle tualetti. Seda tegevust peaks esimestel õppimispäevadel kindlasti kordama.

Kindlasti on oluline jälgida kassi liivakasti puhtust ning korrastama seda vähemalt kord päevas. Kassid on pirtsakad ja kui kast on must või ebameeldivalt lõhnav, keelduvad nad seal käimast.

Juhul, kui kassile on leitud sobiv liiv, tasub selle juurde jääda. Selle üle, et kass liivakasti kasutama ei õpi, muretseda ei tasu. Kui kass liivakastist eemale hoiab, võib põhjus olla selles, et talle ei meeldi allapanu, kast on puhastamata või asub talle ebasobivas kohas.

