Armas video: hirvevasikas käib iga päev erakinnistul asuvas basseinis suplemas

Mõni aeg tagasi märkas Brittany Benincasa oma koduaias kummalist vaatepilti hirvekesest, kes tema koduaia basseinis ujuda otsustas, kirjutab Daily Mail.

Esimest korda avas naine värava, sest arvas, et hirv on aeda lõksu jäänud ning vajab päästmist. Kuid seda üllatavam oli, et vaatepilt hakkas korduma. «Ta on käinud alates eelmise nädala algusest ja nii iga päev pealelõunasel ajal. Hirv hüppab basseini, et end maha jahutada. Paistab, et ta teab täpselt, mida teeb,» sõnas naine.

Benincasa pani hirvetallele hüüdnimeks Bambi ning nüüd ongi ujumisest saanud Bambi igapäevane rutiin. Bambi on juba järgi proovinud ka basseinikompleksi kuuluva mullivanni.

Benincasa sõnul on aga ilus sõprus kahjuks peagi määratud lõppema, sest kasvades Bambi peatselt enam aiapulkade vahelt läbi ei mahu, et ujuma pääseda.

