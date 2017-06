Millised ohud suvel lemmiklooma varitsevad ja nõuanded, kuidas õnnetusi ära hoida

Lemmikloom on nagu väike laps, kelle eest tuleb hoolt kanda ja välistada ohtlike olukordade teke. Õpi hindama riske ja märkama, mis võib lähiümbruses lemmikut ohustada. Ainuke võimalus on loomaomanikul hoida lemmik enda juures ja kontrolli all. Kui järelvalve pole võimalik, tuleks lemmik viia kindlasse, ohutusse kohta.

Ülekuumenemine ja kuumarabandus

Kõige sagedasem teema, mida igal suvel oleks vaja üle rääkida, on ülekuumenemine.

Ärge jätke sooja ilmaga loomi autosse. Sellest on palju räägitud, aga ikka eksivad inimesed selle vastu. Autos tõuseb temperatuur kiiresti, eriti päikese käes, ja väikene õhutuspilu allalastud akna vahel ei ole piisav. Lemmikloom, nagu ka laps, võib üle kuumeneda minutite jooksul ja tekib eluohtlik seisund – loomal on inimesest erinev termoregulatsioon ja nad kuumenevad inimesega võrreldes kiiremini üle.

Samal põhjusel ei ole ka kasvuhoone sobilik koht, kuhu lemmikloom sulgeda – maakodus olles võib selline huvitav mõte kellegi tekkida.

Hoia palavatel ilmadel alati läheduses jahedat vett ja jääkuubikuid, et esmaabi pakkuda. Heaks abimeheks on ka näiteks jahutusvest.

Päikesepõletus ja kuumakahjustus

Lisaks ülekuumenemisele on ka loomadel võimalik saada päikesepõletus. Sellele altimad on just heleda ja lühikese karvaga lemmikud. Spetsiaalne jahutusvest sobib ideaalselt päikseliste ilmade korral jalutuskäikudeks, sest kaitseb lemmikut ülekuumenemise eest.

Koera saab kaitsta ka spetsiaalsete päikesetoodetega (katvad, õhku läbilaskvad rõivad näiteks). Ära määri oma koera peale inimestele mõeldud päikesekreemi, lemmikute jaoks on spetsiaalne UV-filtriga kaitsekreem.

Kuumakahjustus võib tekkida ka käpapadjanditele. Näiteks jalutades kuumal asfaldil või kõndides rannaliival. Selle vastu aitab spetsiaalne käpapadjandivaha. Käpapadjandivaha kasutamine on kindlasti soovituslik ka enne pikemat matkamist.

Veetustumine ehk dehüdratatsioon

Hoidke lemmikloomal alati vee joomise võimalus lähedal. Vett peaks loom saama juua kas nõust, mida ei saa ümber ajada või pakkuge ise pudelist, kausist, kui on palav ilm. Miks mitte pakkuda ka loomale jahutust, valmis seades talle päris enda jahutusnõu või väikese «basseini», et ta ei peaks end veeloigus kastma. Soetada võib ka jahutusvesti või -mati, mis koera jahutada aitab.

Ülesöömine, söömishäired või mürgistus

Hoidke pühade ajal pidulaual ja toiduvarudel silm peal, et lemmikloomad ei pääseks midagi näppama. Ärge jätke ripakile ravimeid ja kodukeemia pudeleid. Mõni noor koer võib arvata, et grilli süütevedeliku pudel on lahe mänguasi ning tekitab endale jubeda mürgistuse. Lisaks veenduge, et looduses ja teie ümbruses pole mürgiseid taimi ja seeni.

Lemmikule ei sobi alkohol, šokolaad, vürtsikad kastmed, maitsestatud liha ja šašlõkk. Mitte mingil juhul ei tohi loomale anda küpsetatud grill-liha konte, tooreid konte, viinamarju ja rosinad, avokaadot, pähkleid, sibulat, küüslauku, luuviljalisi koos kividega (murelid, aprikoosid, virsikud, ploomid), punaseid sõstraid, tooreid ja rohelisi kartuleid, soola, suhkruseid maiuseid ja suhkruasendajaid.