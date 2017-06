Fotod: homme astuvad võistlustulle maailma kõige inetumad koerad

Californias Petaluma linnakeses peetavast konkursist on saanud saanud iga-aastane ettevõtmine, kuhu oodatakse kandideerima ainult kõige inetuimaid koeri, kirjutab Daily Mail.

Eelmistel aastatel on osalenud erisuguseid võistlejaid: mõni on karvutu, mõni muljutud näoga ja mõnel keel pidevalt suust väljas. Välimusest hoolimata on kõik võistlustel osalenud koerakesed omanike poolt palavalt armastatud.

Võistluse peaauhinnaks on 1500 dollarit (1300 eurot). Lisaks saab võitjakoer auhinnalise lennureisi New Yorgis toimuvale meediaüritusele.

Võistluse peakorraldaja Erin Posti sõnul on ettevõtmise eesmärk näidata, et vigadest hoolimata on koledad koerad vägagi armastusväärsed ning oma pere poolt armastatud.

Selleks, et võita, peavad võistlustulle astuvad koerad läbima kaks võistlusvooru. Kõigepealt hinnatakse publiku näoilmeid, kui nad lavale astuvat koera esmakordselt näevad. Teises voorus peab omanik väljendama, kui oluline tema ebatäiuslik lemmik talle on. Võistluse peakohtuniku Brian Sobeli sõnul on ta kuulnud omanikelt uskumatuid lugusid sellest, kui tugev võib olla koera side omanikuga. «Olen kohanud koeraomanikke, kes on rääkinud, kuidas koer on rasketel hetkedel neile emotsionaalselt toeks olnud, päästes nende elu.»

«Inimesed on harjunud uhkete koeranäitustega, kus ilusad koerad viiakse jumaldava publiku eest läbi. Sellel võistlusel on aga populaarne see koer, kes on eriti inetu ja mida inetum, seda parem,» selgitab Sobeli.

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

SOMONA-MARIN FAIR / CATERS/Caters News Agency/Scanpix