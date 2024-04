HÄIRIV VIDEO ⟩ Inimesed kiskusid karupojad puu otsast alla, et neid süles hoides pilte teha

Videos on näha, et mitu inimest poseeris karupoegadega, üks loomake pillati selle käigus ka maha. ABC 13 Newsi vahendusel proovis üks paanikas karupoeg meeleheitlikult põgeneda, püüdes üle aia tagasi pääseda.

Loodusspetsialisti sõnul on haruldane, et emakaru jätab sel aastaajal oma pojad järelevalveta puu otsa. Ta kahtlustab, et pojad olid tõenäoliselt pikaks ajaks üksi jäetud. «Võib arvata, et karupoegade jaoks oli tegu väga ehmatava ja stressirohke sündmusega,» lõpetas Hobbs.