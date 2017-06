Miks kassid ja koerad heast peasügamisest ära ei ütle?

Üldjuhul on nii kassidel kui ka koertel pealagi piirkond, mida nad ise põhjalikult sügama ei ulatu, nii et abikäsi kulub ära, kirjutab Livescience.

Kui kassil pead silitades mitte unustada tema põski ja lõuga, meenutab see kassile tema enda pesemisrutiini. See on tegevus, kui kass keelega üle käpa tõmbab ning seejärel käpaga oma pead ja nägu puhastab.

Peasügamine võib kassidele ka nende ema meenutada ning teadlased ei välista, et kass näebki selle tegevuse juures omanikus ema, kes talle pesemisteenust osutab.

«Kassidel on lõhnanäärmed üle kogu keha ning need asuvad ka tema otsmikul, lõual ja põskedel,» sõnab California ülikooli teadlane Mikel Delgado. Kui kassid ennast esemete vastu hõõruvad, olgu selleks kellegi käsi, seina nurk või teine kass, siis niimoodi märgistavad nad oma territooriumi. Teadlased usuvad, et sellel tegevusel on kassidele rahustav efekt.

Sellel, kui kass oma pead inimese vastu hõõrub, on veidi teistsugune sõnum: «See on kassi poolt armastusväärne käitumine,» sõnas Delgado. Kokkuvõttes näitab see, et pea millegi vastu hõõrumisel on kassi jaoks mitu eesmärki – märgistada territooriumi ja väljendada peremehe vastu sõbralikke tundeid.

Kõik koerad peapatsutusi ei armasta

«Koeradki võivad peaga vastu peremeest hõõruda, mis on üldjuhul märk kiindumusest ja sidemest tema ja peremehe vahel,» sõnab Leni Kaplan, Cornelli ülikooli veterinaariakolledži lektor. Sellest hoolimata ei naudi kõik koerad pea peale tehtavaid sõbralikke patsutusi. «Mõnele koerale ei meeldi, kui nende pead sügatakse või üldse, kui neile läheb käsi ülevalt poolt, sest see võib tähendada nende jaoks domineerivat käitumist,» selgitab Kaplan.

Näiteks võib täheldada sellist käitumist koertepargis, kus mõni koer soovib teiste üle domineerida, pannes käpa neile peale. Koerad võivad kogeda pea peale tehtavaid patsutusi ka peremehelt, millel samuti on nende jaoks domineeriv sõnum.

«Enamik koeri siiski armastab, kui nende pead ja kõrvu sügatakse – see on märk kiindumusest, sidemest ja tähelepanust,» sõnas Kaplan.

Koerad, keda ei ole korralikult sotsialiseeritud, kipuvad uusi inimesi ja olukordi kartma ning neile ei pruugi peasügamine meeldida. See käib ka nende koerte kohta, kes saavad karistuseks peremehe käest käelöögi vastu pead.

Üldiselt tasub selleks, et teada saada, mis loomale kõige rohkem meeldib, lugeda tema kehakeelt.

