Selgus, mitu lisasammu koeraomanikud igapäevaselt teevad

Koerte hea mõju inimese tervisele on ammu teada, aga nüüd selgus, et koertel on otsene positiivne mõju tänapäeva nutiajastul ligi hiilivale laiskusele ja liikumise vähesusele. Nimelt selgus Walthami loomade toitumise uurimiskeskuse teadlaste poolt läbiviidud uuringust, et võrreldes nendega, kellel koera ei ole, kõnnivad koeraomanikud igapäevaselt 20 minutit kauem, kirjutab Health.

Ümberarvutatult teeb see kokku umbes 2760 lisasammu rahulikus tempos. Uuring keskendus 65-aastastele ja vanematele inimestele, kelle aktiivsus vanusega seonduvalt väheneb.

Uuringusse kaasati 43 koeraomanikku ja teist 43 inimest, kellel koera ei ole. Kõik katses osalenud kandsid sammumõõtjat ning nende liikumisharjumusi jälgiti. Kahte gruppi võrreldes leidsid teadlased, et koeraomanikud liikusid rohkem.

Maailma Terviseorganisatsioon soovitab, et täiskasvanud inimene saaks vähemalt 150 minutit kestvat mõõdukat või aktiivset füüsilist koormust nädalas. Kuna koer tahab palju liikuda, pole ime, et 87 protsendil katses osalenud koeraomanikel oli liikumisnorm täidetud. Nendest katsest osavõtnutest, kellel koera polnud, suutsid täita nädalase füüsilise koormuse vajaduse normi vaid 47 protsenti.

Teadustöö kaasautor Nancy Gee sõnul võib loomaomanikuks olemine võib positiivselt mõjuda eakamatele inimesele, sest ärgitab rohkem liikuma ning see omakorda mõjutab positiivselt elukvaliteeti ja võimalik, et isegi eluea pikkust.

