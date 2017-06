Vaata, millised Eesti ettevõtted ja moeloojad ehtsast karusnahast tooteid ei müü

Eestis esindab programmi Fur Free Retailer MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus. «Lükkasime projekti käima eelmise aasta septembris, kui esimesed kohalikud moeloojad (Reet Aus, Margaret Kodusaar, Kalle Aasamäe, Kätlin Kikkas, Perit Muuga, Marilin Sikkal, Tiiu Roosma ja Kadri Vahe) liitusid kampaaniaga ja ütlesid selgelt välja, et toetavad karusloomakasvanduste sulgemist,» selgitab Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp.

Sellest said hoogu ka paljud teised kohalikud disainerid ja disainipoed, kes soovisid samuti programmiga liituda. Lepa hinnangul julgustab kohalikke moeloojaid ja ettevõtteid programmiga liituma ka projekti globaalne haare. On ju programmiga liitunud väga prestiižsed tippbrändid ja kaupluseketid nagu Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Stella McCartney, H&M, Esprit, Lindex, Etnies, O’Neill, Wrangler, Lee, Timberland jt.

Eestist on programmiga ühinenud Aus Design OÜ, WÖÖ, Kalle HT, KÄT, Perit Muuga, Mari Design, TUUB, Reval Denim Guild, Les Petites disainipood, mahemoe jaekett LAV Organic Lifestyle, teadliku elustiili pood Slow ja Eesti disaini pood Tali. Kokku on programmiga liitunud 12 ettevõtet Eestist ja ligikaudu 300 ettevõtet üle maailma.

Programmi Fur Free Retailer taga seisab ja seda veab rahvusvaheline koalitsioon Fur Free Alliance, mille põhiseisukohaks on, et loomade kasvatamine ja tapmine nende karusnaha pärast on moraalselt vale. Koalitsioonis on tänase seisuga 40 loomakaitse ja -õiguste organisatsiooni üle maailma, Hiinast Ameerika Ühendriikideni. Eestit esindab ühingus MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja seda alates 2014. aastast.

Suure globaalse ühinguna on Fur Free Alliance’il mitu tegevussuunda: karusloomafarmide keelustamine, avaliku arvamuse jälgimine, teadusuuringute läbiviimine, eetika- ja keskkonnaküsimustega tegelemine, tarbijakäitumise hindamine, loomulikult ka tuntud karusnahavaba programmi Fur Free Retailer eestvedamine ja arendamine ning püünisjahi temaatika.

Iga teema jaoks on koalitsioonis oma töögrupp, mis kohtub peamiselt virtuaalselt kord kuus. Koalitsioon ise käib füüsiliselt koos paar korda aastas. «Fur Free Alliance´i trump ongi regulaarne ja strateegiline ülemaailmne koostöö. Loomus on alates 2014. aastast olnud Fur Free Alliance´i juhatuses. Lisaks sellele osaleme ka erinevates töögruppides, kaasa arvatud kommunikatsiooni- ja turundusgrupis. Fur Free Alliance on üks Loomuse toetajatest. Tänu koalitsioonile oleme läbi viinud mitmeid projekte ja tegevusi meie «Olen loomade poolt» kampaania käigus,» selgitab Lepp.

Lepa hinnangul tulevad ettevõtted hästi kaasa ning paljud on teema peale ka varasemalt mõelnud. Paljud soovivad ka peale programmiga liitumist olla tihedamalt ja sügavamalt kursis Loomuse tegemistega, arengutega Eesti seadusandluses ja loomaõiguste vallas üldiselt. «Seni on uute ettevõtete kaasamine karusnahavaba liikumise programmi toimunud mõlemat pidi: pöördume ise ettevõtete poole ja ettevõtted pöörduvad ka meie poole. Võib vast julgelt öelda, et moeloojad ja rõivadisainiga tegelevad ettevõtted näevad, et teadlikkus tarbijate hulgas kasvab ja inimesed hindavad looma- ja loodussõbralikkust. Uuritakse toote tagamaid ja kvaliteeti. Kindlasti on oluliseks sõnapaariks «sotsiaalne vastutus»».

