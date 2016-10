Lisaks sellele, et karusnahast valmistatakse rõivaid, võib ehtsast karusnahast tehtud detaile leida ka aksessuaaride ja jalanõude küljest. Tihtilugu arvatakse, et detailid on tehtud kunstkarusnahast, kuid tegelikult on need hoopis ehtsast karusnahast.

Selleks, et olla teadlikum ostja, uuri toodete silte ja loe eelnevalt, millest on esemed ja aksessuaarid valmistatud. Abi on ka allpool toodud tabelist.