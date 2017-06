Kuidas lugeda sõnumeid, mida kassi saba edastab?

Kuidas siis neid saba poolt edastavaid sõnumeid dekodeerida?

«Selleks, et märke lugeda, on vaja arvesse võtta kogu keha,» ütleb Pennsylvania ülikooli teadlane Carlo Siracusa. Pealtnäha magav kass, kelle saba rütmiliselt liigub, on üldiselt lõdvestunud, aga paneb tähele, mis tema ümber toimub ehk teisisõnu, ta on rahulik, aga ei ole sügavas unes.

«Kui aga kass ennastunustavalt põõnab, siis tähendab liikuv saba, et loom näeb unenägusid,» lisab Siracusa.

Erksal ja valvel oleval kassi puhul näitab pekslev saba, et loom on närviline ning ette võib tulla isegi potentsiaalset agressiivsust. See kass ütleb: «Ära puutu!»

Kui kass on rahulik, saba ots veidi pöörunud, on see märk sõbralikust tervitusest. Seevastu agressiivsel kassil võib saba olla lihtsalt sirgelt üleval. «Rahuliku ja lõdvestunud kassi saba on neutraalses asendis või suunatud veidi allapoole,» sõnab Siracusa.

Kassi saba võib segadust tekitada, aga mis ei kunagi ei valeta, on tema jalad.

Teadlaste hinnangul paneb kassi ühest toas teise järsult jooksma talletunud energia, mis vajab vallapäästmist. Kassid vajavad palju tegevust ja vaheldust. Õues roniksid nad puude otsa ja ajaksid saaki taga. Koduseinad on turvalisemad, aga tubase kassi elu ei ole väga vaheldusrikas ja erinevaid tegevusi võimaldav. Vahel pole see neile ka meeldiv – näiteks võivad kassi taga ajada lapsed või on teisi häirivaid tegureid, mis looma segavad.

