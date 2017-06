Kaheksa olulist asja, millega sa enne koera võtmist arvestada ei osanud

Õnnetused siin ja seal

Mõistmine, et vaibalt koera järelt «õnnetuste» koristamine on sinu igapäevaelu osa, võib alguses päris hirmutav olla. Algne eufooria uuest lemmikust võib peagi asenduda tõdemusega, et kallis vaip tuleks asendada odavamaga ning mööbel on teravate hammaste eest kaitsetu.

Karvad igal pool

Koerakarvad toidutaldrikus, riietel ja mööblil. Sinu uueks abivahendiks saavad liimiribaga papist rullid, mille abil riietelt ja mööblilt karvu koristada. Pikakarvaliste lemmikute omanike uueks traditsiooniks saab enne kodust väljumist riided harjaga põhjalikult üle käia.

Iga toit ei sobi

Ehhki koerad üldiselt armastavad toitu, mis neile taldrikule tõstetakse, on neilgi omad eelistused. Kui koer toidu peale nina kõrvale keerab, on oluline tema lemmikpalad välja selgitada, et vältida olukorda, kus tuleb talle igal nädalal viit eri sorti toitu osta.

Regulaarne trenn

Koerad vajavad, et nendega jalutamas käidaks ja seda teab iga koeraomanik. Aga tunnista, et mõte jalutama minekust on lihtsam, kui jalutamine ise. Sadagu vihma või lund - valikut ei ole, sest lemmik tahab välja.

Kui koer ei saa oma energiat õues kõndides ja joostes välja elada, tuleb valmis olla lõhutud mööbliks ja muudeks ebameeldivusteks.

Järjekindel tähelepanu otsimine

Koerad vajavad tähelepanu ja nad teavad, kuidas seda saada. Hommikused tervitused näo lakkumisega, ninaga nühkimine, kui on aeg kõhu sügamiseks ja loomulikult kurvad kutsikasilmad, kui neljajalgsel on soov saada koeraküpsist - koerad teavad kõiki trikke.

Nad on targemad, kui sa arvatagi oskad

Nii nagu sina õpid koera tundma ja tema nõrku kohti, teeb tema sama oma pereliikmetega. Osavad manipulaatorid nagu nad on, õpivad nad neid teadmisi enda kasuks tööle panema.

Sa oled saanud endale neljajalgse lapse

Mõni aeg peale koeraga elamist tuleb taipamine, et koer on nagu väike laps. Ta loodab sinu peale kõiges ja sina oled nagu tema elutark suunaja, õpetaja ja tugi.

Suurepärased kaaslased

Vaatamata kõigele ebameeldivale, mida koera omamine kaasa toob, pakub koer palju positiivset - seda lojaalsust ja sõprust on inimesel pakkuda raske. Ühesõnaga – nad on suurepärased kaaslased.

