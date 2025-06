PÄEVAKÄPP 7 aastat tagasi päästetud Jenny Lee ootab inimest, kelle südamesse pugeda

2017. aasta septembris õnnestus lõpuks ometi taaskord beebiootel Jenny Lee kinni püüda ja hoiukodus sündisid neli poega. Pojad on juba ammu oma kodudes, aga Jenny ootab ikka veel.

Pesaleidja vabatahtlike sõnul oli Jenny Lee oma poegadele suurepärane ema, kuid oma kurva mineviku tõttu on Jenny Lee jaoks inimeste usaldamine veel raske.

«Ta pelgab uusi olukordi, inimesi ja kohti. Tema olekust on näha, et ta on valmis üritama ning edasi liikuma ja ehk ühel päeval ka inimest täielikult usaldama, aga selleks läheb vaja aega, kannatust ja... võimalust.»