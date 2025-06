LÄBIMURRE Euroopa Liit tahab nõuda koertele-kassidele kiipi ja parandada nende heaolu

Loomakaitsjad rõõmustavad

«Tegu on eelnõuga, mida loomakaitsjad on kindlasti oodanud, kuna aitab parandada lemmikloomade tingimusi nii kaubanduses kui ka nende pidamises. Meie jaoks on see märgiline samm edasi – eriti rõõmustab meid kohustuslik lemmikute märgistamine ja registreerimine ning see, et positiivse nimekirja loomise suunas on tehtud esimene ametlik samm,» kommenteeris ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.